Família é obrigada a retirar decoração de Natal por motivo inusitado

Uma família americana foi obrigada a retirar a decoração de Natal por um motivo inusitado. A história tornou-se viral nas redes sociais.

De acordo com informações do site KFOR, a família obcecada pela data decorou a parte externa da residência em novembro e recebeu ordem de remover os enfeites.

O casal recebeu um e-mail da associação de proprietários informado que a medida violava as regras do condomínio, pela grande antecipação.

A família ficou impressionada com a medida. Como revelado, eles decidiram ignorar a mensagem, afirmando ser totalmente autoritária.

O casal, que tem um filho, ainda afirmou que alguns dos vizinhos também começaram a decorar as casas em uma demonstração de solidariedade.

A family is in shock after they were told by their homeowners association to take down their Christmas decorations.​ https://t.co/h8nMx3FbYg

— KFOR (@kfor) November 12, 2019