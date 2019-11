Ela saiu para festejar em uma boate; no final da noite, teve que dar à luz na pista de dança auxiliada por funcionários do local

Uma jovem de 19 anos saiu para a balada com uma amiga em Toulouse, na França, e voltou de lá com um bebê nos colos. Depois de festar a noite toda, a menina começou a sentir complicações no fechamento da boate.

Segundo meios de comunicação franceses, a menina estava passando por momentos difíceis na vida e saiu com uma amiga para curtir e refletir sobre a vida.

A gerente do O´Club, Marie-Helene, disse que por volta das 5:30 da manhã, um segurança chegou a ela com uma demanda urgente.

A boate não estava tão cheia mais, e ao chegar ao salão principal da boate, ela encontrou a menina dando à luz cercada por clientes.

“O estafe do clube teve que agir rápido. Um funcionário ficou ao telefone conversando com a emergência que passava instruções para pudéssemos auxiliar no parto”, relata Marie.

A jovem e o bebê recém-nascido estão saudáveis e não correm perigo. Para comemorar a chegada da criança, o estabelecimento vai presentear o bebê com entrada grátis para o resto da vida.