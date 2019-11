Uni-cão-nio: filhote de cachorro nasce com rabo na testa

Um cachorrinho com nome de baleia e um rabo entre os olhos. É quase esquisito demais para ser verdade, mas é: o pequeno Narwhal existe, tem cerca de dez semanas de idade e acaba de ser resgatado nos Estados Unidos.

This is Narwhal. He was born with an extra tail on his forehead. It hasn’t wagged yet but he’s working on it. 14/10 always read the instructions before assembling your puppy pic.twitter.com/ge8B0KlLa3 — WeRateDogs® (@dog_rates) November 13, 2019

O cão foi encontrado pela equipe do abrigo Mac's Mission, localizado no Missouri, centro-oeste dos EUA. O local é especializado em cuidar de animais com necessidades especiais, e imediatamente levou Narwhal a um veterinário.



Em entrevista à BBC, a dona do abrigo, Rochelle Steffen, conta que, apesar da estética, o "elemento" adicional do cachorro não lhe causa mal algum.

A cauda, localizada quase ao centro de sua testa, é imóvel e tem aproximadamente um terço do tamanho do rabo real do cão (sim, ele tem dois!). Por não lhe causar dor ou outros danos, foi decidido que Narwhal ficará com a sua segunda cauda.

Aliás, o nome de Narwhal pode ser traduzido para "Narval" – uma espécie inusitada de baleia que possui um longo "chifre" saindo de sua cabeça. Gêmeos!

Narwhal ainda não está disponível para adoção, e será cuidado por mais algum tempo no abrigo; no entanto, após a história se tornar viral, não faltam candidatos para acolher este doguinho.