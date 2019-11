Vídeo captura 'uivos' de criatura misteriosa em floresta

Uma família que estava caçando em uma floresta em Ontário, no Canadá, foi surpreendido por sons estranhos e acabou gravando o momento.

Gino Meekis estava com sua esposa e neto quando ouviram um tipo de “uivo”: “Andamos por uma trilha para ver se conseguimos encontrar um pássaro e, no caminho de volta para o veículo, ele começou. Quando soltou o primeiro grito, pensei que era um alce, mas minha mente mudou de ideia quando continuou gritando de novo e de novo”, explicou ao VICE.

O caçador experimente que nunca havia ouvido algo igual explicou que sua família decidiu ir embora à medida que a frequência dos uivos aumentava.

“Ouvi muitos animais diferentes na natureza, mas nada como isso. Eu cresci caçando com meu avô ”, disse Meekis.

Na Internet, muitas pessoas apontaram que esta era uma evidência do Pé Grande, um “monstro” do folclore norte-americano retratado como uma espécie de enorme criatura bípede. No entanto, especialistas não estão convencidos disso.

“Nossos biólogos dizem que poderia ser um mamífero maior – por exemplo, um lobo -, mas pela distância considerável do gravador, não há como saber com certeza", disse Jolanta Kowalski, diretora de relações com a mídia do Ministério de Recursos e Florestas de Ontário.

Confira: