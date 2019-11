Vídeo captado em sala de aula mostra a covarde agressão de uma professora a uma aluna com necessidades especiais

Uma professora substituta espancou uma aluna de 14 anos em colégio no Texas. A ação foi captada em vídeo, e a mulher foi levada em custódia pela polícia local depois do incidente.

Segundo informações da CNN, o caso aconteceu no Lehmann High School na última terça-feira, 5. Pouco se sabe o que teria desencadeado a reação de Tiffany Shadell Lankford, 32, a professora agressora.

De acordo com relatos de alunos, a mulher se descontrolou depois de a aluna ter se recusado a responder uma pergunta. A mulher foi indiciada por agressão grave e delito de segundo grau.

Em entrevista ao canal de TV local KVUE, o advogado da família disse que todos estão enojados pela atitude da professora que não soube lidar com uma criança com necessidades especiais.

Depois de ter sido pisoteada pela professora, a aluna, que não teve o nome revelado, foi levada ao hospital local, onde está estabilizada com lesões na região do crâneo, mas sem correr perigo.

I want the full video of this Lehman sub beating the shit outta this student today 😂 LIKE WTFFF pic.twitter.com/5zHMAFFch9

— 𝑀𝒶𝓂𝒶 𝒯 (@TianaMejia) November 8, 2019