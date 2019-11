Cachorro luta com cobra venenosa para salvar família

No último domingo, um cachorro de Jeypore, na Índia se tornou notícia após defender sua família de uma cobra venenosa.

De acordo com Hindustan Times, o dono do animal, Shankar Prasad Tripathy, estava tirando uma soneca da tarde quando uma cobra venenosa na casa. No momento em que o cão avistou a cobra, uma luta começou e durou cerca de 30 minutos.

Ao ouvir o cachorro latindo ferozmente, os membros da família suspeitaram que algo estava errado e correram em direção a ele. Eles então viram Doggy tentando matar o réptil.

Tripathy disse que ficou “chocado” ao ver seu animal de estimação lutando contra a cobra venenosa. Ele disse que a maneira como o cachorro brigou com a cobra foi "incrível".

O dono acrescentou que achava que Doggy morreria porque suspeitava que ele havia sido mordido pela cobra durante a luta. No entanto, apenas a cobra foi morta, pois o animal a atacou com as unhas e conseguiu morder seu corpo até dividi-la em duas partes.