Ele comprou um píton de estimação, hoje o pet que tem em casa pode bater o recorde de maior cobra da espécie

As famílias do século 21 são compostas por um casal e um animal de estimação. Os jovens estão casando, mas não têm filhos. É normal escutar que os bichinhos de 4 patas são os bebês da mundo moderno.

Mas nem sempre de quatro patas são feitos os filhotes de algumas pessoas. Um profissional de TI britânico é amante de cobras. Cerca de 8 anos atrás ele decidiu comprar um píton para cuidar. No entanto, o que era pra ser um pet diferente tornou-se uma atração.

Marcus Hobbs, 31, comprou o píton birmanês quando ela tinha apenas 20 centímetros, e ele nunca imaginou que ela chegaria ao tamanho que está: 5,5 metros de comprimento e mais de 100 quilos.

Reprodução/ Daily Mail

“Eu conversava com um especialista sobre a dieta da Hexxie (nome do pet), se era tranquilo dar leitões para ela comer, e ele me perguntou sobre o que estávamos falando. Quando enviei a foto dela, ele disse que eu deveria medi-la, pois ela provavelmente pode bater o recorde da espécie”, conta o Marcus.

Segundo o dono de Hexxie, o píton birmanês mais longo que se tem notícia mediu 5,8 metros, e ele crê que o pet que tem em casa é maior. “A última vez que a medi, ela ainda não tinha alcançado o recorde. Vou esperar ela parar de crescer par medi-la novamente”, explica Hobbs.

Marcus tem dois filhos e não manuseia a cobra com os meninos por perto. “Eu sou um dono de cobras responsável”. Por mais que Hexxie nunca tenha dado problemas, o tamanho e força que ela possui são capazes de sufocar um ser humano adulto se atacado.