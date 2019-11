Este cervo em miniatura foi considerado extinto há quase 30 anos. Porém, imagens recentes mostram que os últimos exemplares ainda resistem à extinção

Conhecido como cervo-rato, pensava-se que o último exemplar havia morrido em 1990, no entanto, um grupo de pesquisadores divulgou imagens do pequeno mamífero nas selvas do Vietnã, no sudeste da Ásia.

Segundo o sítio estrangeiro Mirror, é a primeira redescoberta de uma espécie mamífera que fazia parte da GWC 25 – lista dos animais extintos mais procurados -, nas últimas décadas.

A equipe lidera por An Nguyen conduziu entrevistas com os moradores da região e colocou mais de 30 câmeras ativadas por movimento para poder capturar as primeiras imagens do animal em quase 30 anos.

O estudo foi publicado na revista Natura Ecologia e Evolução e conseguiu fazer mais de 300 detecções do animal. Os cientistas ainda não sabem quantos espécimes existem. Segundo os especialistas, o animal é do tamanho de um gato doméstico.