Vídeo que flagra família de tigres bebendo água em rio se torna viral no Twitter

Um vídeo adorável de uma família de tigres bebendo água em um rio na Índia se tornou viral no Twitter esta semana. A gravação de apenas 14 segundos foi compartilhada por Susanta Nanda, do Serviço Florestal Indiano (IFS).

Em seu tweet, Nanda também compartilhou uma informação sobre os tigres, dizendo que os grandes felinos podem viver sem comida por duas semanas, "mas sem água por 4 dias no máximo”.

Assista:

Next few days will be at the tiger capital of India- Pench & Central Indian tiger landscape, source of life sustaining water for many. Just for information, a tiger can live without food for 2 weeks, but without water for 4 days max. Enjoy the clip of the family having water. pic.twitter.com/PL5U1dR69t

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 8, 2019