Vídeo de policial encantando cobra para tirá-la de delegacia se torna viral

Uma cobra foi encontrada dentro de uma delegacia de polícia em Bijnor, na Índia, e a atitude que um dos polícias tomou para se livrar do animal acabou se tornando viral nas redes sociais.

De acordo com o India Times, após encontrar a cobra, a polícia chamou encantadores de serpentes para tirá-la do lugar. Aparentemente, os encantadores precisavam capturar a cobra longa e não havia ninguém para tocar flauta.

Foi então que um policial se encarregou de ajudar os encantadores e tocar flauta. No vídeo, você pode ver o policial vestido com camisa e calça cáqui, tocando o instrumento.

Confira:

#WATCH: A policeman plays snake charmer's flute during rescue of a snake which had entered Himpurdeep Police Station in Bijnor. (5.11.2019) pic.twitter.com/yBvrH6l6wp

— ANI UP (@ANINewsUP) November 6, 2019