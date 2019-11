Vídeo flagra momento em que gato salva bebê de cair de escada

Uma câmera de segurança capturou o momento em que um gato salva um bebê de cair pelas escadas.

De acordo com o Metro Reino Unido, o incidente ocorreu no dia 31 de outubro em Bogotá, na Colômbia, e foi descoberto pela mãe do menino, Diana Lorena Álvarez, de 27 anos, quando ela queria descobrir como seu filho, Samuel Leon, conseguiu sair do berço.

A mulher ficou surpresa ao ver as imagens que indicaram que o menino de um ano foi salvo pelo gato da família, chamado Gatúbela.

"Se não fosse o gato, meu filho teria caído da escada. Quando vi as imagens, me senti realmente surpresa e com sorte", confessou a mãe da criança.

A mulher compartilhou o vídeo na página do Facebook de uma organização que promove a adoção de gatos em Bogotá e as imagens logo se tornaram virais.

Confira o momento impressionante: