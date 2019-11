Internet fica impressionada com vídeo que revela a astúcia de um elefante para atravessar uma cerca elétrica

Esta semana, o vídeo de um elefante usando um truque inteligente para atravessar uma cerca elétrica se tonou viral nas redes sociais. As imagens foram compartilhadas no Twitter por Susanta Nanda, do Serviço Florestal Indiano.

A cerca que era mantida para impedir os animais de atravessar para o outro lado da floresta pareceu uma barreira fácil de ultrapassar para o grande elefante.

“Os elefantes irão para onde quiserem. Sua inteligência os torna mais capazes de romper essa barreira. É interessante”, diz um trecho do tweet de Susanta Nanda.

Assista:

Elephants will go where they want. Solar electric fencing maintained at 5kv was designed to deter them. It’s intelligence makes them cleaver to breach that barrier. Interesting. pic.twitter.com/vbgcGTZfij

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 4, 2019