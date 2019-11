VÍDEO: Pinguins debilitados por petróleo voltam ao mar após reabilitação

A Fundação Mundo Marino reabilitou sete pinguins que foram encontrados desnutridos e intoxicados por petróleo em praias argentinas. A volta dos animais ao mar rendeu um vídeo emocionante que tocou muitas pessoas nas redes sociais.

De acordo com a CNN, em um primeiro momento, as aves marinhas foram ajudadas pela Fundação Ecológica Pinamar e pela organização Rescue Verdemar de Villa Gesell, que trabalham em cooperação com a Fundação Mundo Marino, como informaram em suas redes sociais.

Quando os pinguins já estavam em boas condições a equipe decidiu reintegrá-los à natureza na praia de San Clemente del Tuyú, na Argentina.

Reprodução / Fundação Mundo Marino

Seis dos animais eram da espécie pinguim de Magalhães e um era um pinguim Saltador da Rocha. Ambas as espécies migratórias, que enfrentam ameaças constantes.

“Esses animais têm o hábito de viver em bando e passam muito tempo na água; portanto, se aparecerem sozinhos na praia, isso é um sinal ruim. Para nós, essas aves são sentinelas que nos dizem com sua presença o que está acontecendo no mar e não estamos vendo”, disse Sergio Rodríguez Heredia, biólogo e chefe do Centro de Resgate e Reabilitação da Fundação Mundo Marino.

Confira o momento feliz do regresso ao mar: