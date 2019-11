VÍDEO: Homem escuta barulho no banheiro durante a madrugada e encontra um crocodilo

Esta semana, a história rara de um homem de Gujarat, na Índia, chamou a atenção nas redes sociais.

De acordo com o Times Now News, Mahendra Padhiyar acordou de madrugada ouvindo barulhos no seu banheiro. Ao abrir a porta do cômodo para verificar o que estava acontecendo, ele encontrou um crocodilo olhando fixamente para ele.

O animal tinha um metro e meio e o estava esperando com as mandíbulas abertas ao máximo. Chocado com o achado, Padhiyar ligou para o Wildlife Rescue Trust pedindo um resgate, que só chegou às 2:45 da manhã.

"Recebemos um telefonema de Padhiyar e chegamos ao local por volta das 2h45. Foi um pouco difícil resgatar o réptil quando estava escuro. O crocodilo era agressivo", disse um membro do Wildlife Rescue Trust.

Confira a captura: