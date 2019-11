Mulher é flagrada transportando cama de casal em BMW conversível e se torna 'viral'

Uma mulher foi flagrada transportando uma cama de casal em uma BMW conversível. O registro se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com o jornal Metro UK, a jovem, que não teve a identidade revelada, foi abordada por policiais nesta semana na Inglaterra.

Quando os militares se aproximaram do veículo, ela afirmou: “está preso no banco, então está tudo bem”.

Como revelado, não ficou claro se alguma ação foi tomada contra a motorista, no entanto, uma infração deste nível pode causar multa de 100 libras. Confira:

Surely there are better ways? 🤔 https://t.co/cBcBhWCjGI

— Metro (@MetroUK) November 6, 2019