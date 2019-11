Vídeo viral mostra momento em que elefante resolve deitar sobre o carro de turistas

Um elefante aterrorizou os turistas no meio de uma estrada no parque nacional de Khao Yai Thai, na Tailândia e o momento se tornou um vídeo viral nas redes sociais.

De acordo com Panorama, a protagonista desse encontro foi Duea, um elefante de 35 anos que decidiu deitar em cima do carro em que as pessoas estavam.

Acredita-se que ninguém ficou ferido, mas o veículo sofreu danos na janela traseira, teto e estrutura.

O incidente levou os guardas florestais a lembrar aos visitantes nas redes sociais como reagir à presença dos elefantes, informando que o correto é parar o veículo pelo menos 30 metros de distância dos animais, mantendo o motor ligado e recuando lentamente se os animais se aproximarem.

Confira: