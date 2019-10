Vídeo de câmeras de segurança que mostra 'fantasma de menina' se torna viral nas redes sociais

Um vídeo das câmeras de segurança de pub de York, no Reino Unido, se tornou viral e levantou debates nas redes sociais na semana passada. A gravação mostra a aparição de um “fantasma”.

De acordo com o Time Now News, o gerente do estabelecimento chamado Lamb & Lion, Lee Smith, negou qualquer tipo de montagem ou edição das imagens.

“Vi o esboço do que parecia ser um fantasma que me fez ficar chocado, pensando 'que diabos é isso?' Molly não passou por nada, então eu liguei para ela e ela veio e olhou as imagens. Ela estava tão assustada quanto eu ”, explicou, falando sobre a atendente que estava presente no momento.

Confira:

“Parece uma menina pequena de vestido. Foi muito estranho, especialmente no Halloween neste fim de semana. Alguns outros colegas relataram ter visto fantasmas no passado, então talvez seja algo do prédio”, acrescentou.

Smith revelou que clientes já se queixaram anteriormente de atividades paranormais no estabelecimento. Alguns até disseram que podiam ouvir uma criança chorando em uma sala acima do pub, que é conectado a dois edifícios, um dos quais costumava ser uma casa em 1840.