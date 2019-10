Mulher é encontrada morta com píton de três metros enrolada no pescoço

Uma píton de quase três metros foi encontrada enrolada no pescoço do corpo de uma mulher dentro de uma casa em Oxford, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira.

De acordo o Metro Reino Unido, os oficiais do Departamento do Xerife do Condado de Benton encontraram o corpo de Laura Hurst, de 36 anos, sem vida e médicos tentaram, sem sucesso, revivê-la.

Reprodução / Facebook

Laura possuía cerca de 140 cobras que eram mantidas em uma casa desabitada, utilizada apenas para a criação dos animais. Ela fazia as visitas duas vezes por semana para cuidá-los.

A causa da morte ainda será identificada por autopsia.