Mergulhador salva cadela que estava prestes a ser atacada por um cardume de tubarões

🎥 O youtuber e mergulhador Brodie Moss passou por momentos de apuros em um passeio de barco com Stryda, sua cadela. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Moss saiu da embarcação para gravar um mergulho em uma área rodeada por tubarões. Quando percebeu, viu que os animais nadavam em volta de Stryda, que havia pulado no mar atrás do dono. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ As imagens filmadas pelo mergulhador mostram tubarões circulando perto da cadela, que se desesperou. Mas, Brodie conseguiu salvá-la. Ainda bem que deu tudo certo! 🙌 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷 @brodiemoss 🎥 YouTube/YBS Youngblood