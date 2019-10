Vídeo viral mostra momento em que bebê é arremessando contra uma ponte depois de sofrer acidente e cair em um lago

Um acidente chocante na Índia viralizou nas redes sociais nos últimos dias. A colisão entre um carro que transportava uma família e um caminhão vermelho resultou na queda do carro em um lago.

Desesperado e precisando salvar os familiares, o vídeo mostra o motorista do carro resgatando o bebê que transportava e arremessando-o para que as testemunhas pudessem pegá-lo e ele pudesse continuar ajudando os demais familiares.

O problema é que as pessoas não alcançam a criança por centímetros, ela acaba se chocando com a estrutura e caindo de volta ao lago. O fato ocorreu em Niwari Vidhan Sabha, e toda a família foi salva e se recupera no hospital local, segundo o sítio Daily Mail.

Vídeo de motorista arremasando bebê contra a ponte despois de acidente de carro