Vídeo mostra momento em que píton choca moradores de aldeia ao regurgitar animal para poder fugir

Os moradores de uma aldeia em Faridabad, na Índia, ficaram chocados ao flagrar uma píton regurgitando sua presa para poder fugir. O momento foi gravado e o vídeo acabou sendo compartilhado em um telejornal local.

De acordo com o The Times of India, o réptil havia acabado de devorar um animal quando os aldeãos notaram uma movimentação na mata e resolveram checar o que estava acontecendo.

Foi então que como mecanismo de defesa para poder fugir dos curiosos com mais facilidade, a cobra regurgitou um macaco inteiro, para a surpresa de todos.

Confira: