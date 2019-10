Vídeo em que tubarão é flagrado nadando de costas se torna viral nas redes sociais

Turistas que visitavam a costa de Lincoln, na Austrália, gravaram um momento raro e impressionante cujo protagonista é um grande tubarão branco.

No vídeo, filmado por Wendy Bower-Leech, uma turista do Reino Unido e Josh K. Elliott, da Global News, podemos ver o animal nadando de costas e deixando todos surpresos.

Confira o momento que rapidamente se tornou viral nas redes sociais:

"Is that normal?"

Tourists on a shark cage diving charter off the coast of Australia caught the rare sight of a shark swimming on its back. Some believe the behavior could be a defense mechanism. https://t.co/gCixOHl1hP pic.twitter.com/j0IT3jhjky

— ABC News (@ABC) October 25, 2019