Vídeo de captura de píton que comeu gato de vizinhança é divulgado

Uma píton com cerca de três metros de comprimento foi capturada recentemente pelo Animal Concerns & Research Education em Singapura, na Ásia. A equipe de resgate filmou o resgate e constatou que o animal havia comido um gato de estimação da vizinhança.

De acordo com o Asia One, James Stomp compartilhou o vídeo que mostra a equipe retirando o réptil de um ralo.

"A equipe de resgate da fauna silvestre recebeu uma ligação sobre uma píton em 17 e 18 horas do dia 17 de outubro. Entendemos que os alimentadores de gatos da região estavam procurando um gato da comunidade quando descobriram a cobra. Infelizmente, a píton havia comido o gato. As pítons se adaptaram bem às áreas urbanas e se alimentam principalmente de ratos. No entanto, quando a oportunidade aumenta, elas procuram gatos”, explicou Stomp.

Confira o resgate: