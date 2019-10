Urso se revolta contra treinador e o ataca em pleno picadeiro; vídeo viralizou nas redes

Uma cena de arrepiar qualquer um. No Anshlag Tent Circus, a estrela da noite, um urso marrom que pesa cerca de 350 quilos, atacou um dos treinadores em cima do picadeiro.

A atração principal era vista por uma arena lotada de crianças e famílias. Com pode ser visto no vídeo que viralizou nos últimos dias, o animal foi colocado para carregar um carrinho-de-mão.

No entanto, no meio da apresentação, o animal, que estava com focinheira, se volta contra o treinador, jogando-o contra o chão.

Espectadores somente se deram conta da situação quando o assistente de palco começou a chutar o animal. A tentativa de para-lo foi em vão.

Segundo relatos, o homem retirou uma arma de choque, para aí sim, leva-lo à submissão. Aparentemente, o treinador saiu com ferimentos leves.

De acordo com o portal The Sun, a mãe de uma das crianças, Galina Gurieva, 27, disse que não havia proteção nenhuma para a plateia.

Confira abaixo o vídeo viral do urso atacando o próprio treinador em cima do picadeiro

*As imagens podem ser sensíveis para algumas pessoas