Agricultor grava cobra rara de duas cabeças achada em quintal e vídeo se torna viral nas redes sociais

Um agricultor teve uma surpresa e tanto ao ver um réptil com uma condição rara no quintal da sua casa em Hebei, na Chila. Identificado como Shenzou, o homem ficou chocado ao encontrar uma cobra de duas cabeças deslizando pelo chão.

De acordo com o Times Now News, o fazendeiro conseguiu capturar o animal em uma panela e, ao receber os vizinhos curiosos que queriam espiar o achado, uma criança acabou derrubando o recipiente e a cobra fugiu.

Antes de o animal escapar, Shenzou conseguiu gravar um vídeo que rapidamente se tornou viral no Twitter People's Daily. Confira:

A two-headed snake broke into a farmer's yard in Shenzhou, N China's Hebei, and escaped later. Have you ever seen any "fantastic beasts" in your life? pic.twitter.com/YKzU0IUdji

— People's Daily, China (@PDChina) October 23, 2019