VÍDEO: Falha no motor de avião coloca passageiros para rezar (menos um deles)

Uma falha no motor de uma aeronave com destino a Miami, acabou rendendo um vídeo que se tornou viral rapidamente no Twitter esta semana.

De acordo com o Publimetro México, antes de fazer um pouso de emergência em Santo Domingo, na República Dominicana, os passageiros do voo decidiram iniciar uma corrente de oração todos juntos.

No entanto, as imagens flagram que um deles decide aproveitar o momento para tomar um bom fole de whisky e ainda compartilha a garrafa com outro passageiro.

Confira:

Todos rezando por la falla de un motor en el avión y el señor empinándose la botella es my spirit animal. pic.twitter.com/4tcvbPc0TC — Polly (@LaPollyMolly) October 22, 2019

Na hora do desespero cada pessoa reage de um jeito, não é mesmo?