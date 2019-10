Chamou o amigo de 'corno' e foi cortado na motosserra

O motivo ainda é desconhecido, mas o que a polícias já sabe é que Luiz Branco Machado e um homem de 26 anos cujo nome não foi divulgado pela polícia trocaram insultos enquanto trabalhavam em área de reflorestamento com corte de pinhos, nesta terça-feira, em uma área de reflorestamento de São Joaquin, região serrana de Santa Catarina.

Luiz chamou o rapaz de "vagabundo" e "corno" e também xingou a mulher dele. Isso foi o estopim para que o rapaz derrubasse Luiz do cavalo, ligasse a motosserra e desferisse um gole certeiro no pescoço da vítima, que morreu no local.

Após o crime, o criminoso tentou esconder o corpo da vítima embaixo de um monte de palha, mas outros trabalhadores que viram o crime acionaram a polícia.

Na delegacia, ele confessou o crime e foi preso em flagrante.

Com informações do jornal O Dia.