Câmeras de segurança mostram momento desesperador em que cachorro é roubado da própria casa

Na tarde do último domingo (20), Andrea deixou um de seus cachorros passeado pelo quintal da frente em sua casa na cidade de San Francisco Solano, na Argentina. No entanto, após sentir a falta do animal e verificar as câmeras de segurança, ela encontrou uma prova desesperadora de que havia sido roubada.

Nas imagens, é possível ver o bulldog francês de apenas quatro meses chamado Apollo sendo levado de dentro da casa por um criminoso. Confira:

De acordo com o jornal argentino Infobae, após divulgar o vídeo e mobilizar diversas pessoas nas redes sociais, a dona do animal confirmou que ele apareceu em sua casa na tarde de ontem (22).