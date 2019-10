Vídeo viral mostra cobra devorando outra até ser interrompida por enorme vespa

O vídeo de uma cobra comendo outra quando acaba sendo interrompida pelo ataque de uma vespa foi reproduzido quase 45 mil vezes nas redes sociais.

De acordo com a Fox News, Evangeline Cummings, uma funcionária da Universidade da Flórida, gravou o vídeo em seu quintal de Gainesville, nos Estados Unidos.

No vídeo, uma cobra de coral oriental morde o que parece ser uma cobra morta pendurada em uma árvore, até levar uma picada de vespa que parece ter doido muito.

“Acredito que acabei de testemunhar uma abelha picando uma cobra de coral enquanto ele jantava em uma cobra de rato (?) E preciso do seu apoio para processar isso”, escreveu Cummings no vídeo do Twitter.

Confira:

Um ok, ⁦@UFEntomology⁩ and ⁦⁦@MartaWayneUF⁩ , I believe I just witnessed a BEE 🐝 stinging a CORAL SNAKE 🐍 while the CORAL was dining on a RAT (?) SNAKE 🐍 and I need your support to process this. ⁦⁦@UF⁩ #FloridaBackyard pic.twitter.com/djbJJGxaUk

— Evangeline Cummings (@EvieCummings23) October 17, 2019