Vídeo captura a surpreendente reação de um cachorro ao achar que seu dono está se afogando

Neste fim de semana, as redes sociais comentaram a reação fiel de um cachorro que tenta “salvar” seu dono de um afogamento.

Na gravação que viralizou no Twitter, é possível ver qye o homem grita o nome de seu animal de estimação que reage imediatamente e se joga na água como se fosse um especialista em resgate, tentando levar a vítima até a superfície pela mão.

Confira:

this man pretended to drown to see if his dog would save him

(Phan Chinh Tuyen) pic.twitter.com/C49b9tKkpS

— Humor And Animals (@humorandanimals) October 18, 2019