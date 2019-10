Mulher espancada pelo ex-namorado ciumento acordou pensando que havia sofrido um acidente de carro

Uma mulher, de apenas 23 anos, espancada pelo ex-namorado ciumento acordou pensando que havia sofrido um grave acidente de carro.

Britney Bashforth lutou por sua vida em um coma de quatro semanas no hospital depois de ser agredida seriamente em sua casa na Inglaterra.

Mum savagely beaten by jealous ex says 'I woke up thinking I'd been in a car crash' https://t.co/hKwrNQZkZU — The Sun (@TheSun) October 22, 2019

Ela ficou "irreconhecível" com sangramento interno, uma mandíbula quebrada e fraturas no rosto pelo brutal ataque, de acordo com informações do tabloide britânico The Sun.

Foi necessário um tempo ela para recuperar a consciência e logo depois relatou:"Vivi nesse relacionamento violento por dois anos, e o ataque final foi o pior".

Conforme revelado, o ex-namorado se declarou culpado pelas graves lesões corporais e foi condenado a nove anos e dez meses de prisão.

