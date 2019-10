Vídeo viral prova que treinador desarmou aluno com abraço e evitou massacre em escola

Um vídeo de um treinador de futebol conseguindo desarmar uma espingarda carregada de um aluno e abraçando-o para acalmá-lo se tornou viral recentemente.

Nas imagens, provenientes de uma escola de Oregon, nos Estados Unidos, o treinador de futebol e atletismo Keanon Lowe aparece segurando a arma empunhada pelo aluno Angel Granados-Diaz, de 19 anos.

Em seguida, Lowe segura o estudante e os dois se abraçam de modo que outra pessoa aparece e recolhe a arma.

O vídeo foi compartilhado pela usuária Alyssa Milano no Twitter com a legenda: “O vídeo de vigilância recém divukgado mostra o momento em que um treinador da escola em Oregon desarmou e abraçou um aluno empunhando uma espingarda, evitando uma possível tragédia. Isso é tão poderoso”.

Newly released surveillance video shows the moment an Oregon school coach disarmed and hugged a shotgun-wielding student, averting a potential tragedy.

This is so powerful. pic.twitter.com/EyIMxUkx9Z

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 19, 2019