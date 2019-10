Vídeo completo mostra como homem acabou com píton enrolada envolta do pescoço

Na semana passada, o momento desesperador em que um homem quase foi esganado por uma píton se tornou viral nas redes sociais. Agora, o vídeo completo gravado na Índia foi divulgado e revelou como o homem acabou nesta situação.

De acordo com o India Express, Bhuvanachandran Nair, de 58 anos, estava trabalhando na limpeza de uma barragem quando encontrou o réptil de três metros de comprimento e decidiu retirá-lo do local pendurando-o nos ombros.

Nas imagens, ele aparece segurando a cabeça do píton com uma mão e o rabo com a outra. No entanto, o réptil logo se enrola no pescoço do homem e tenta sufocá-lo.

Confira: