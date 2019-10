Mãe paulistana faz vaquinha para pagar cirurgia do filho na Itália

Brenno Geovany Sena Alves completará 8 anos em dezembro, mas há quase 2 vive em internação hospitalar. No final de 2017, o menino perdeu todo o intestino delgado e parte do grosso depois que seus órgãos necrosaram. Hoje, com apenas 80 cm do intestino grosso, depende de nutrição parenteral (alimentação via cateter) e precisa realizar uma cirurgia de alongamento do intestino, que é feita na Itália. Numa corrida contra o tempo, a ex-vigilante Edneusa Sena criou uma campanha online para juntar recursos e salvar a vida de seu filho.

Edneusa, de 40 anos e moradora da zona leste de São Paulo, largou o emprego de vigilante depois que o filho ficou doente. A dois meses de completar 6 anos, Brenno sofreu com a formação de vários nós em seu intestino, o que ocasionou o apodrecimento do órgão. Depois de passar dois meses entubado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ele conseguiu se recuperar, mas ainda segue lutando por uma chance de vida.

Em busca de uma solução, sozinha, a ex-vigilante descobriu casos semelhantes ao de Brenno, classificados como síndrome do intestino curto, e conheceu mães de outras crianças brasileiras que conseguiram realizar o procedimento de alongamento do órgão em Florença, na Itália. A descoberta veio, entretanto, com um desafio: conseguir R$ 90 mil para pagar a cirurgia e mais R$ 47 mil necessários para arcar com os custos complementares, incluindo transporte.

Brenno está internado no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo, e só pode ir para casa às sextas-feiras e aos domingos, por um prazo de 8 horas, quando está em boas condições clínicas. A internação prolongada ocasiona recorrentes infecções hospitalares na criança, contraídas por meio do cateter da nutrição parenteral.

Para oferecer melhor qualidade de vida ao filho e livrá-lo dos riscos de novas infecções, Edneusa entrou com um pedido na Justiça para transferi-lo de hospital. A ex-vigilante quer levar Brenno ao Hospital Menino Jesus, que oferece suporte médico para que ela mesma possa administrar a nutrição parenteral no filho, em casa, sem necessidade de internação.

Separada do pai da criança e sustentando-se com apenas um benefício mensal de pouco mais de R$ 900, recebido por Brenno, e menos de R$ 300 de pensão, Edneusa recorreu a uma vaquinha online e uma petição em busca de apoiadores. Criado há dois meses e meio na plataforma Change.org, o abaixo-assinado já conseguiu 364 mil apoios em forma de assinaturas, porém, a vaquinha recolheu apenas 34% (R$ 47,4 mil) da quantia necessária.

“Fico muito feliz de ver as pessoas apoiando. Quero muito que elas acreditem, porque a gente sabe que tem muita coisa errada e, às vezes, as pessoas têm um pouco de dúvida, de receio. Mas eu conto muito com a ajuda do povo, é assim que vou ver a solução, pois de outra forma não consigo”, desabafa Edneusa, que ainda sofre com um quadro de depressão.

COMO AJUDAR?

Para divulgar a história de Brenno e Edneusa, você pode assinar a petição na plataforma da Change.Org. É possível impulsionar a petição para que ela atinja mais pessoas, com R$ 10 ou mais, ainda no mesmo site. Clique aqui para ver a petição.

Para ajudar a arrecadar o dinheiro para a cirurgia de Brenno, doe na plataforma Vakinha através deste link. É também possível compartilhar a página da vaquinha nas redes sociais – Facebook, Twitter, WhatsApp – ou email.