Turista grava intensa luta entre dois tigres por uma fêmea e vídeo se torna viral nas redes sociais

Esta semana, o vídeo de uma luta intensa entre dois tigres se tornou viral nas redes sociais. A gravação foi feita por turistas que visitavam o Parque Nacional Ranthambore, em Savai Madhopur, na Índia.

De acordo com o Times of India, os felinos, que são irmãos, lutavam por uma fêmea: “Os animais selvagens geralmente lutam entre si por território ou fêmeas. Esse incidente foi o exemplo”, explicou Mukesh Saini, que trabalha em Ranthambore.

Neste caso nenhum animal saiu ferido gravemente, mas no início de outubro, um tigre macho de três anos morreu após uma briga territorial com outro tigre do parque.

Confira o registro:

That is how a fight between #tigers looks like. Brutal and violent. They are territorial animals & protect their sphere. Here two brothers from #Ranthambore are fighting as forwarded. (T57, T58). pic.twitter.com/wehHWgIIHC

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) October 16, 2019