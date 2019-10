Vídeo policial capta impressionate regaste minutos antes de um trem destruir completamente um carro

Regaste milagroso no estado americano de Utah. Uma câmera da polícia captou o momento em que o patrulheiro Correa salva uma pessoa desacordada dentro de um veículo.

De acordo com o sítio estrangeiro Infobae, o carro estava em cima das linhas do trem. Na filmagem é possível ver o momento em que o policial chega ao local e, segundos antes do impacto, é capaz de retirar o homem.

As informações da polícia dão conta de que a vítima sofria de problemas médicos por isso se encontrou na posição que estava e sem os sentidos.

Confira o vídeo impressionante do resgate que viralizou nas redes