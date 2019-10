Gravam resgate de mais de 300 ratos que moravam com mulher em van

Uma mulher identificada como Carla, que vivia com mais 300 ratos em uma van em estacionamentos de San Diego, nos Estados Unidos, foi obrigada a entregar os animais para autoridades.

De acordo com a ABC 7, ela confessou que começou a cuidar de apenas dois roedores, mas que rapidamente eles se multiplicaram dentro do veículo, de modo que alguns deles já escapavam do automóvel. Os ratos podem dar à luz a cada quatro semanas e produzir uma dúzia de filhotes por ninhada.

Após várias denuncias e um pedido de ajuda de Carla, os oficiais da Sociedade Humanitária de San Diego "perceberam imediatamente que a situação era grave", já que os animais estavam vivendo também fora da van, indo e vindo.

“Este não foi um caso de crueldade, foi uma renúncia, um proprietário pedindo ajuda”, comunicaram os oficiais responsáveis pelo caso.

“Ela estava alimentando todos eles, tinha água para todos eles”, explicaram, acrescentando que foram recolhidos cerca de 320 ratos, a maioria bebês e 140, estão atualmente prontos para adoção.

Um morador da comunidade doou um novo carro para Carla, pois o antigo foi destruído pelos animais.