Homem acaba esganado por píton ao tentar capturá-la e vídeo se torna viral nas redes sociais

Esta semana, o momento desesperador em que uma captura de píton dá errado e um homem quase é sufocado pelo animal se tornou viral nas redes sociais. As imagens foram gravadas na Índia.

De acordo com o Hindustan Times, o homem identificado como Bhuvanachandran Nair, de 58 anos, estava trabalhando na limpeza de uma barragem quando terminou com o réptil de três metros de comprimento enrolado no pescoço.

Felizmente, os colegas de Nair estavam presentes para ajudá-lo a escapar do ataque e devolver o animal para a natureza após o incidente.

Confira o vídeo:

#WATCH Kerala: A man was rescued from a python by locals after the snake constricted itself around his neck in Thiruvananthapuram, today. The snake was later handed over to forest officials and released in the forest. pic.twitter.com/uqWm4B6VOT

— ANI (@ANI) October 16, 2019