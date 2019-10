Cachorro de 86 kg fica exausto em passeio com donos e precisa ser resgatado por equipe

Na semana passada, um resgate feito em uma das trilhas do Grandeur Peak, em Salt Lake, nos Estados Unidos, acabou se tornando viral nas redes sociais.

De acordo com o Bored Panda, tudo começou quando Floyd, um cão da raça Mastiff, que pesa 86 kg, ficou exausto e com as patas lesionadas após passear com os donos na montanha e não saiu mais do lugar.









Foi então que o grupo de resgate voluntário e sem fim lucrativos, Salt Lake Search and Rescue, enviou dez profissionais para resgatá-lo, exatamente como se faria com um humano.

Quando a organização postou o vídeo do resgate do cachorro de três anos no Facebook, a história rapidamente se tornou viral e os profissionais foram elogiados pela competência, pois tentaram agir rapidamente para que o animal ficasse a salvo e não passasse frio.

Confira o vídeo: