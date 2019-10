Vídeo mostra momento em que mulher é atirada da plataforma do metrô por passageiro que passava mal

Imagine você andando tranquilamente na plataforma do metrô. No fundo, o ruído do trem se aproximando deixa os passageiros em alerta. Uma boa posição na plataforma pode ser mais confortável para a viagem.

No entanto algo estranho acontece. Uma pessoa te empurra e, sem poder se agarrar em nada, a última coisa que você vê são as pessoas em cima da plataforma. O impacto te deixa inconsciente e o trem continua seguindo o trajeto.

Agora você está estirado nos trilhos. O barulho se aproxima, e os demais passageiros se desesperam tentando para o gigante de aço. Parece a passagem de um livro, ou a descrição de uma cena de filme.

No entanto, isto aconteceu na Argentina. No vídeo publicado pela Polícia Metropolitana de Buenos Aires, é possível ver a mulher sendo jogada aos trilhos por um homem que perde o equilíbrio. Segundo informações de vários meios, ele teria desmaiado causando toda a situação apavorante.