Não tem cérebro, alimenta-se sem boca e tem quase 720 sexos: a estranha criatura que se tornou a estrela do zoológico de Paris

Uma estranha criatura se tornou a estrela do zoológico de Paris. Ela não tem cérebro, pode se alimentar sem boca e tem quase 720 sexos.

De acordo com informações do jornal Publimetro, o pequeno ser amarelado faz parte de uma impressionante exposição do zoológico.

« Le #blob est difficile à placer dans l’arbre du vivant. (…) Il nous apprend bien des choses sur la richesse de la vie sur Terre », explique @BrunoDavidMNHN.

Rendez-vous dès samedi au @zoodeparis pour entrer dans la blob-zone ! 🎉@CNRS #RDVSauvage #5AnsZoodeParis pic.twitter.com/B6lQ7gnjDQ — Zoo de Paris (@zoodeparis) October 16, 2019

O misterioso ser unicelular, que nada mais é que um mofo, pode ser visitado a partir de sábado no recinto francês.

Como revelado, um dos aspectos mais impressionantes de "blob”, como é chamado, é que tem quase 720 sexos, pode se mover sem pernas e tem um poder de cura muito rápido.

Um mistério da natureza

O diretor do ‘Muséum National D’histoire Naturelle' de Paris, do qual faz parte o zoológico, Bruno David, disse que a estranha criatura "é um ser vivo e que é um mistério da natureza".

"Estamos surpresos porque ela não tem cérebro, mas é capaz de aprender", disse ele ao diário britânico The Guardian. Confira:

The 'blob': zoo showcases slime mold with 720 sexes that can heal itself in minutes https://t.co/f3EvRNVR4L — The Guardian (@guardian) October 17, 2019

