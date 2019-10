Este animal foi considerado extinto há mais de 80 anos, porém um relatório afirma que ele foi avistado 8 vezes nos últimos anos

Uma espécie que estava extinta há quase 100 anos foi avistada oito vezes nos últimos anos. Foi o que disse o informe do Departamento de Indústrias Primárias, Parques Água e Meio Ambiente da Tasmânia.

Em 1936, o último tigre-da-tasmânia morreu em cativeiro, no zoológico de Hobart. A espécie é como uma mistura de raposa, lobo e gato grande, e é específica da ilha australiana. A pelagem dourada e tiras parecidas com as de um tigre na lombar dão aspecto único a ele.

Este espécime é da família dos marsupiais, por isso também apresenta uma bolsa para carregar a cria, assim como os cangurus.

Reprodução

Dentre os relatos, um casal disse ter visto o tigre-da-tasmânia cruzando a rodovia por 12 a 15 segundos e “estão 100% seguros de que era o animal até então extinto”.

Entre os outros testemunhos, outras aparições foram descritas por motoristas e pessoas que viajam pelo interior da ilha. Até pegadas parecidas com a do gato foram avistadas.

De acordo com o sítio estrangeiro Infobae, muitos culpam a extinção devido ao incentivo à caça. No entanto, outros fatores entram em jogo, como a introdução de cachorros na ilha, ocupação dos habitats pelos humanos e novas doenças.