Vítima de violência doméstica, mulher mata marido e corta fora seu pênis

A polícia encontrou nesta segunda-feiras, em Vila Pavão, Espírito Santo, um homem enterrado em cova rasa no quintal de sua casa com vários furos no pescoço, sinais de facadas. Mas o que mais chamou a atenção dos agentes foi que o homem tinha guardado no bolso de sua bermuda o próprio pênis, que havia sido decepado.

Sua esposa, cuja identidade está sendo mantido em sigilo, confessou o crime. Na delegacia, descobriram que ela já havia registrado diversas ocorrências contra ele por violência doméstica. Ela possuía até uma medidas protetiva contra o marido pelo mesmo motivo.

Ela não explicou aos policiais o motivo de ter decepado o pênis do marido e guardado no bolso de sua bermuda.

O caso é investigado pela polícia civil do Espírito Santo.

Com informações do O Dia.