O registro se tornou viral nas redes sociais: funcionária revela como são feitos o macarrão e o queijo em rede de fast food

Um registro capturado por uma trabalhadora da rede americana Panera Bread causou um rebuliço nas redes sociais depois de mostrar como o macarrão e o queijo são feitos no local.

De acordo com o NY Post , a jovem divulgou o vídeo pela rede social TikTok. No material, é possível ver que uma funcionária utiliza um pacote de macarrão com queijo congelado.

Depois de alguns segundos descongelando, ela retira e coloca o conteúdo em um prato, totalmente pronto ser servido.

Panera Bread fires employee who posted video 'exposing' how mac and cheese is made https://t.co/HUrWouLrKw pic.twitter.com/13caKpRhug — New York Post (@nypost) October 14, 2019

O registro causou debate nas redes sociais, onde vários usuários criticaram a rede por servir macarrão com queijo congelado. Ainda de acordo com site, a jovem foi demitida do estabelecimento comercial.

Por sua vez, um porta-voz da empresa admitiu, em comunicado ao jornal Washington Post, que o vídeo retrata verdadeiramente como prato é feito. Confia o material:

Apparently, this is how Panera Bread prepares the mac and cheese. (via TikTok) pic.twitter.com/jUv47TYBhm — UberFacts (@UberFacts) October 11, 2019

LEIA TAMBÉM: