Vídeo chocante em que macacos gritam de dor é divulgado por espião que denuncia testes em laboratório alemão

Ativistas dos direitos dos animais das organizações Soko Tierschutz e Cruelty Free International revelaram vídeos chocantes para denunciar o laboratório alemão LPT, de Farmacologia e Toxicologia.

De acordo com o Metro Reino Unido, um profissional disfarçado gravou as imagens em que cães e macacos aparecem imobilizados, sangrando e vomitando sob condições extremamente cruéis.

Reprodução / Cruelty Free International

O “espião” apontou que gatos e coelhos também são usados nos experimentos de “teste de toxicidade”, que envenena os animais para medir quanto de um produto químico ou medicamento é necessário para causar danos sérios, na tentativa de determinar qual é a dose “segura” para humanos.

“Os animais ainda estavam balançando as caudas quando foram levados para serem mortos, os cães estavam desesperados por contato humano. O pior tratamento foi mantido para os macacos. A raça é de primatas relativamente leves, que são frequentemente usados ​​para as experiências. Eles são mantidos em apertados em pequenas gaiolas. Muitos dos animais desenvolveram tendências compulsivas e são vistos girando em círculos”, revelou Friedrich Mülln, do Soko Tierschutz, quem também denunciou que os animais são tratados com violência pelos trabalhadores, que não são treinados.

Reprodução / Cruelty Free International

Os ativistas alegam que as leis na Alemanha que protegem os animais de experimentos não são suficientemente rígidas e pedem que as leis sejam mais rigorosas. O caso está sendo investigado pela polícia.

O vídeo a seguir contém imagens fortes: