Ela estava jogando videogame com o sobrinho quando foi morto por um policial: um vizinho ligou para a emergência pois 'havia uma porta aberta'

Um mulher americana foi assassinada brutalmente por um policial enquanto jogava videogame com o sobrinho. No momento, o militar atendia uma solicitação de emergência de um vizinho que ligou pois "havia uma porta aberta”.

Aaron Dean, 34 anos, está preso e é acusado de assassinato, de acordo com informações do jornal Publimetro. O crime chocou o estado americano do Texas.

Estaba jugando videojuegos con su sobrino cuando fue asesinada por un policía: un vecino había llamado al 911 porque "había una puerta abierta" https://t.co/6Adq0PaMV4 pic.twitter.com/mf1XseEvv1 — Publimetro (@PublimetroChile) October 15, 2019

Segundo o site, uma câmera de segurança gravou o momento em que Dean se aproxima da residência de Atatiana Jefferson, 28 anos.

Em um comunicado, o departamento de polícia afirmou que os agentes viram alguém perto de uma janela dentro da casa e que um deles sacou a arma e disparou. Permitido no país, uma pistola também foi encontrada dentro da residência da vítima

Atatiana estava acordado até tarde, jogando videogame com o sobrinho de apenas 8 anos, quando ela foi morta, segundo o advogado da família.

