Idosa que esfaqueou filho dependente de álcool é inocentada pela Justiça

Uma idosa, de 58 anos, que agrediu e esfaqueou o próprio filho, de 37 anos, dependente de álcool foi inocentada pela justiça.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Jacqueline Bywater utilizou uma faca para o ataque. O caso aconteceu em junho deste ano.

Apesar de socorrido, James Bywater morreu pouco depois no hospital por consequência direta do vício. Ele também utilizava drogas excessivamente.

Conforme relatado, ela chegou a ficar presa por quase dois meses. No entanto, foi totalmente inocentada nesta semana.

A argumentação do juiz foi de que a mãe agiu impulsivamente em meio a uma depressão grave quando viu o filho beber demais.

“Você estava tão preocupada e oprimida pelas dificuldades dele que não percebeu como sua própria saúde mental havia sido afetada”, afirmou. Confira:

