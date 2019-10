Defunto pede para sair do caixão e arranca risadas em funeral

O veterano do exército irlandês Shay Bradley faleceu no último dia 8 de outubro, em Dublin, Irlanda. Como uma última forma de fazer familiares e amigos darem uma boa risada, Shay gravou a ele mesmo dentro do caixão, pedindo para sair.

Depois de o caixão ser colocado na cova, uma gravação começou: “Toc, toc, onde é que eu estou? Me deixem sair, tá escuro para car**lho aqui. Esse aí é o padre? Eu ouço ele, é o Shay que está no Caixão”.

Reprodução/ Twitter

Depois que todos riram da últimas palavras do veterano, a gravação continua com Shay cantando: “Alô, alô de novo, eu só estou ligando para dizer adeus”.

A filha do falecido, Andrea, explicou que ele gravou a fita semanas antes do funeral depois de passar meses lutando contra uma doença. A gravação foi colocada no chão, na conta pessoal do twitter, ela disse que ele ficaria muito feliz que conseguiu fazer os amigos sorrirem ante de ir.