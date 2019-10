Vídeos mostram ratos tomando conta das ruas após tufão Hagibis no Japão

Indicado como dos mais fortes a atingir o Japão nas últimas décadas, o tufão Hagibis, provocou ventos intensos que causaram inundações e deslizamentos no último sábado (12), deixando quatro pessoas mortas, 90 feridas e 15 desaparecidas, segundo as autoridades japonesas.

De acordo com a Reuters, enquanto as autoridades emitiram alertas e ordens para que mais de 6 milhões de pessoas em todo o país saíssem de suas casas, outros milhões de pessoas ficaram confinadas, deixando as ruas desertas na capital, Tóquio.

Com esse cenário, um usuário do Twitter flagrou o momento em que ratos saíram das suas tocas e, sem a movimentação humana, foram em busca de comida e lugares secos em Shibuy, bairro que representa um importante centro comercial e de negócios da cidade.

“Ouvi dizer que os ratos saem e se movimentam após desastres, e agora vejo que é realmente verdade”, comentaram nas redes sociais. Confira os vídeos: