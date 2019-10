OAB-AP adota gato como 'funcionário'; bicho ganha até crachá

O principal atributo do novo funcionário da sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Amapá? Fofura!

Em publicação na rede social Facebook, o presidente do órgão, Auriney Brito, contou a história de Leon, o pequeno gato resgatado pela OAB-AP. "Esse rapazinho chegou tímido aqui pela OAB, fugindo das fortes chuvas, com fome e frio", disse Brito.

O gato recebeu alguns cuidados iniciais e ganhou um espaço nos fundos da sede da Ordem, no centro de Macapá. O pequeno, porém, queria ficar entre os humanos da recepção e logo chamou a atenção. "Ele gostava mesmo era de ficar pela recepção fazendo os apressados e desatentos humanos tropeçarem e se assustarem com aquela minúscula presença", contou o advogado.

Os comentários viraram reclamações e, segundo o relato de Brito, durante uma reunião da diretoria foi decidido: ele seria o novo funcionário da OAB-AP, com crachá e tudo. "Agora ele não é mais um desconhecido da rua, é o Leon, que crescerá limpo e forte como nossa instituição", finalizou o presidente do órgão.

Em apenas cinco horas, o texto de Auriney Brito já contava com mais de 6 mil reações, 3,6 mil compartilhamentos e 1,3 mil comentários. Veja a foto e a publicação sobre Leon, o funcionário mais fofo da OAB: